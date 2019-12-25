Вице-губернатор Петербурга Корабельников: в городе пока не собираются вводить туристский сбор

Представитель Смольного отметил, что законодателей уже попросили предоставить субъектам РФ право вводить такой сбор.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников заявил, что вопрос о введении в городе туристского или гостиничного сбора пока не поднимали. По словам представителя Смольного, сейчас не те условия, чтобы рассматривать эту реформу. Об этом он рассказал в своем tg-канале.

Корабельников отметил, что законодателей уже попросили предоставить субъектам РФ право вводить такой сбор. При наступлении подходящих условий регионы планируют принять такие решения.

С самого начала мы выступали за то, чтобы законодательно была прописана возможность освободить от сбора российских туристов. Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей – все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Величина сбора должна была составить около 3 процентов от стоимости размещения, чтобы для туристов поездка не стала испытанием.

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