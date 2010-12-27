Вице-губернатор Николай Бондаренко обнаружил нарушения в содержании фасадов зданий в туристических районах

Отдельного внимания вице-губернатора "удостоились" баннеры рекламы, которые незаконно вывесили вдоль рек и каналов Петербурга.

Вице-губернатор Николай Бондаренко проверил содержание фасадов жилого и нежилого фонда в Адмиралтейском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Ведомства.

Как изветно маршрут по которому отправился Николай Бондаренко считается туристическим, потому что расположен вдоль набережной реки Фонтанки, Крюкова канала и реки Мойки.

На туристическом маршруте вице-губернатор обратил винимание на отслоение штукатурного и окрасочного слоя на фасадах домов, а также на наличие граффити, отсутствие ограждений на крофлях и отслоении водосточных труб.

Отдельного внимания вице-губернатора "удостоились" баннеры рекламы, которые незаконно вывесили вдоль рек и каналов Петербурга.

В Адмиралтейском районе было отмечено большое количество зданий, находящихся в собственности инвесторов, по которым при приобретении объектов недвижимости, были взяты обязательства по ремонту или реконструкции зданий и приведению в надлежащее состояние фасадов, но не выполненные в установленные сроки.

По итогу проверки выявили 60 объектов с замечаниями. Органам власти дали соответсвующие указания по устранинию недочетов. Так, главе администрации Адмиралтейского района Алексею Степанову было поручено создать рабочую группу по сопровождению инвестиционных договоров с целью контроля за соблюдением инвесторами сроков реконструкции зданий.

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