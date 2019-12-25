Выбросы от сжигания старой биомассы представляют больший риск для лёгких, чем свежий дым от лесных пожаров

При сжигании биомассы — будь то лесные пожары, дровяные печи или сельскохозяйственные палы — в воздух выбрасывается огромное количество мелких частиц и химических веществ. Эти выбросы представляют собой не только экологическую проблему, но и серьёзную угрозу для здоровья, особенно для наших лёгких. Исследование "Загрязнение окружающей среды", соавтором которого является доктор Джейсон Сюрратт, профессор кафедры химии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, показывает, как два ключевых компонента дыма от сжигания биомассы — левоглюкозан и 4-нитрокатехол — влияют на клетки лёгких человека. Их результаты показывают, что выдержанный дым, который претерпел химические изменения в атмосфере, может быть даже опаснее свежего дыма.

Под сжиганием биомассы понимается горение органических материалов, таких как древесина, листья и растительные остатки. В результате этого процесса образуется большое количество аэрозолей на основе углерода, которые способствуют загрязнению воздуха. Среди множества химических веществ, образующихся в дыму, важными маркерами являются левоглюкозан и 4-нитрокатехол. Левоглюкозан — это сахароподобное соединение, образующееся при горении древесины, а 4-нитрокатехол образуется при взаимодействии дыма с оксидами азота в атмосфере — этот процесс называется химическим старением. Хотя учёные уже давно изучают воздействие сжигания биомассы на окружающую среду, о том, как эти соединения напрямую влияют на здоровье человека, известно меньше.

В исследовании "Доказательства цитотоксичности и нарушения функции митохондрий в клетках лёгких человека, подвергшихся воздействию компонентов аэрозолей при сжигании биомассы: левоглюкозан и 4-нитрокатехол" доктор Сюрратт и его коллеги из Школы глобального общественного здравоохранения Университета Северной Каролины в Джиллинге, Польской академии наук и Исследовательского центра Принца Фелипе (CIPF) провели лабораторные эксперименты, чтобы сравнить воздействие левоглюкозана и 4-нитрокатехола на клетки лёгких человека.

Они использовали два разных типа клеток лёгких: клетки BEAS-2B, представляющие собой нормальные клетки, выстилающие лёгкие, и клетки A549, полученные из тканей рака лёгких и обычно используемые в исследованиях дыхательной системы. Исследователи подвергали эти клетки воздействию различных концентраций левоглюкозы и 4-нитрокатехола в течение 24 и 48 часов. Затем они измерили выживаемость клеток, уровень стресса и признаки повреждения митохондрий — "энергетических станций" клеток, вырабатывающих энергию.

Их основные выводы заключались в том, что выдержанный дым более токсичен. Работа показала, что 4-нитрокатехол значительно более токсичен для клеток лёгких, чем левоглюкозан. При относительно низких дозах 4-нитрокатехол снижал выживаемость клеток и вызывал окислительный стресс — дисбаланс, который повреждает клетки и может привести к заболеваниям лёгких. Воздействие 4-нитрокатехола нарушило работу митохондрий в клетках лёгких, что привело к процессу, называемому апоптозом, или запрограммированной клеточной смертью. Это повреждение может привести к долгосрочным проблемам с лёгкими. Хотя воздействие левоглюкозы также приводило к клеточному стрессу, его последствия были гораздо менее серьёзными по сравнению с воздействием 4-нитрокатехола. В клетках, подвергшихся воздействию левоглюкозы, наблюдались признаки митохондриального стресса, но со временем они восстанавливались. Поскольку 4-нитрокатехол образуется при взаимодействии дыма от сжигания биомассы с загрязнителями городского воздуха, такими как оксиды азота, районы, пострадавшие как от лесных пожаров, так и от загрязнения воздуха в результате дорожного движения, могут подвергаться особому риску.

Хотя маска N95 или P100 может помочь отфильтровать мелкие частицы, она все же не может полностью защитить от токсичных газов и химических веществ, содержащихся в застарелом дыме. Вот несколько шагов, которые могут предпринять отдельные лица: Используйте воздухоочистители HEPA для удаления мелких частиц из воздуха в помещении, а закрытые окна и двери могут помочь свести к минимуму проникновение дыма; убедитесь, что дома должным образом герметизированы, чтобы предотвратить попадание дыма через щели, вентиляционные отверстия или плохо пригнанные окна и двери; избегайте использования свечей, газовых плит или дров в помещении, поскольку это может усугубить загрязнение воздуха в помещении; в экстремальных условиях люди с проблемами дыхания или длительным воздействием могут рассмотреть возможность приобретения противогазов с фильтрами с активированным углем, которые могут помочь удалить как частицы, так и вредные газы; а при опасном уровне качества воздуха и длительном воздействии переехать в другое место. помещение с более чистым воздухом — либо в помещении с фильтрованной вентиляцией, либо в другом месте — может быть самым безопасным вариантом.

Наше исследование подтверждает опасения, что воздействие дыма от сжигания биомассы — особенно старого дыма, содержащего 4-нитрокатехол, — может иметь серьёзные последствия для здоровья. доктор Сюрратт

Автор исследования добавил, что длительное воздействие этих загрязняющих веществ связано с респираторными заболеваниями, такими как астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких и рак лёгких. Людям, живущим в районах, подверженных лесным пожарам, или часто сжигающим древесину для отопления, следует принимать дополнительные меры предосторожности".

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