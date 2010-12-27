Выборжанка Юлия Верескова посетила Российский университет спецназа в рамках фестиваля "Спортбьюти-2019"

Благодаря спортивному объединению "Фаворит" девушке выпала уникальная возможность побывать в республике Чечня в составе участниц международного спортивного фестиваля "Спортбьюти-2019".

Воспитанница секции бокса Выборгской спортивной школы "Фаворит" Юлия Верескова посетила Российский университет спецназа (РУС), находящийся в Гудермесе. Благодаря спортивному объединению "Фаворит" девушке выпала уникальная возможность побывать в республике Чечня в составе участниц международного спортивного фестиваля "Спортбьюти-2019". Отметим, что каждую из конкурсанток пригласил лично глава республики Рамзан Кадыров.

Так, делегацию в аэропорту Грозного поприветствовал помощник главы Чечни и куратор РУС Даниил Мартынов. Он лично осуществил экскурсию для прибывших по университету. Помимо прочего, спортсменки смогли побывать на заводе "Чаборз", осуществляющем производство багги. Завод находится непосредственно на территории РУС. Также девушки приняли участие в тест-драйве военных вездеходов "Чаборз" М-3, занимались практической стрельбой из разных видов оружия, полетали в самой высокой в Европе аэродинамической трубе.

Сам фестиваль "Спортбьюти – 2019" будет проходить в Ялте со второго по седьмое апреля. Отметим, что следить за событиями фестиваля можно будет с помощью сотрудников пресс-служба Общественного объединения "Фаворит – Выборг", в планах которых регулярно освещать все происходящее на фестивале. Канал Piter.TV также будет следить за судьбой конкурсанток, в частности за нашей спортсменкой Юлией Вересковой, которую поддерживает весь Выборг.