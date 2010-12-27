Выборжан научат определять качество минералки и создавать парфюм на эко-фестивале в Монрепо

Музей-заповедник "Парк Монрепо" готовится к проведению уникального эко-фестиваля. В программе проекта "Кедр" музыка, творчество, мастер-классы и лекции.

Парк Монрепо продолжает развивать линейку культурных фестивалей для всей семьи. В конце августа на территории музея-заповедника пройдет экологический фестиваль "Кедр". Организаторы проекта позиционируют свое детище как "музыкально-познавательный экофестиваль". Как пояснили Piter.TV в оргкомитете мероприятия, фестиваль нацелен на любителей активного летнего отдыха, музыки и природы разного возраста. "Кедр" пройдет 24 августа на территории парка, организаторы ждут как гостеей города, так и самих выборжан. Новый формат проведения праздника включает в себя экологический квест и поход по экологическому маршруту.

Одним из центров притяжения зрителей в этот день станет "Лесная сцена". Здесь с 14.00 участников фестиваля будут учить необычным навыкам в сфере экологии, грамотного потребления и современной культуры. В частности, эксперты объяснят, как отличить качественную минеральную воду от подделки подручными средствами, как сделать собственную парфюмерную композицию, не потратив при этом массу денег... а еще гостей проекта научат плетению из лозы.

Также в программе предусмотрены традиционные мастер-классы: по раскрашиванию керамических заготовок "Раскрась лосося", по изготовлению поделок из шишек, грецких орехов и желудей и по росписи камней акриловыми красками. Новшеством фестиваля станет экологический квест, который раскроет тайны окружающего мира через увеличительное стекло микроскопа. Участникам квеста предстоит изготовить поделку из вторсырья и изучать многообразие животного мира водоемов Монрепо.

Именно в рамках "Кедра" на территории парка презентуют экологический маршрут "Монрепо": по тропе, проложенной сквозь лесную часть музея, проведут первую экскурсию. Организаторы обещают, что туристы доберутся до дальних скал и познакомятся с эксклюзивной экскурсионной программой.

С 17.00 до 18.00 у павильона "Нептун" состоится выступление квартета виолончелистов The cello quartet. Поклонники классического и современного рока, а также популярной и танцевальной музыки услышат любимые саундтреки из известных кинофильмов. Всю развлекательную программу будет сопровождать оптимистичное выступление музыкальной группы "Крутовокруг".

Напомним, что ранее Монрепо уже проводил необычные фестивали. Планируется, что такой событийный туризм станет одним из ключевых направлений в работе парка. Так, мы писали про "Сиреневый день" и "Дачные сезоны" в Монрепо.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района