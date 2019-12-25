Выборгский район в ближайшее время получит дополнительные средства для сдерживания и профилактики коронавируса

Об этом стало известно в ходе заседания с участием представителей местной администрации, Госжилинспекции и Роспотребнадзора.

Администрация уже направила заявки на получение респираторов, защитных масок, химических реагентов и других специальных средств. Помимо этого, на территории Выборгского района будут расширены меры по дезинфекции общественных мест и многоквартирных домов.





В четверг, 2 апреля, прошла встреча представителей Администрации Выборгского района, а также представителей Госжилнадзора и Роспотребнадзора. Участники встречи рассказали о том, как ведется борьба с коронавирусной инфекцией. В ходе встречи рассмотрели уже принятые меры и их порядок их исполнения. Как сообщил заместитель главы Администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, встреча организована по просьбе Государственного жилищного надзора и Роспотребнадзора.

В понедельник мы сформировали заявку по Выборгскому району. Она включает в себя заказ химических реагентов для дезинфекции подъездов, мест общего пользования, придомовых территорий, детских площадок, в соответствии с теми рекомендациями, которые дает Роспотребнадзор. Мы также дали заявку на средства защиты: респираторы, маски, одноразовые перчатки, защитные халаты. Ждем со дня на день поставки хотя бы первых партий.

Дмитрий Самойленко, заместитель главы Администрации Выборгского района.

Как было сказано, коммунальные службы Выборга находятся в режиме готовности. Организации предоставят четыре машины для распыления химических реагентов. Предприятия, отвечающие за содержание дорог, также готовы предоставить дополнительные единицы техники.

Во вторник, 31 марта, Центр ветеринарии начал обработку общественных территорий в Перово и Гончарово. Начали обрабатывать и город Выборг: автовокзал, почту скверы, детские площадки.

Как только погодные условия позволят, мы будем обрабатывать в полной мере, так обработка производится именно в сухую погоду.

Дмитрий Самойленко, заместитель главы Администрации Выборгского района.

Заместитель начальника инспекционного отдела комитета Госжилнадзора Ленобласти Кирилла Смирко, рекомендует уделить особое внимание санитарной обработке подъездов и работе коммунальных служб. Для дезинфекции будут использоваться хлорсодержащие вещества, такие как белизна, что прописано в нормативных документах. В обязательном порядке необходимо дезинфицировать ручки дверей, кнопки лифтов, полы лифтов, перила – все те места, которых чаще всего касаются люди, отмечает Кирилл Смирко.

Учитывая сложившуюся ситуацию, жители находятся на самоизоляции и поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить горожанам нормальные условия проживания. Так как население находится дома, потребляет больше коммунальных услуг. Задача коммунальных служб – обеспечить их бесперебойное предоставление.

Заместитель начальника инспекционного отдела комитета Госжилнадзора Ленобласти Кирилл Смирко.

Помимо этого, Госжилнадзор и Роспотребнадзор провели проверку адресов, где уборка, по мнению жителей, проведена неудовлетворительно.



