Выборгский клуб волонтеров "Апельсин" провел семинар "Любительский спорт - лучший социальный лифт"

Мероприятие прошло под эгидой Комитета по молодежной политике Ленобласти.

В минувший четверг, 25 октября, Выборгский клуб волонтеров "Апельсин" стал местом встречи участников семинара "Любительский спорт - лучший социальный лифт". Информацией о проведении семинара ребята поделились на странице своей группы ВКонтакте "Подростково - молодежный клуб "Апельсин".

Мероприятие прошло под эгидой Комитета по молодежной политике Ленобласти. Спикером выступила руководитель спортивного проекта А1 Triathlon Оксана Ольшевская Оксана Ольшевская.

Клуб "Апельсин", создан специально для самой активной, талантливой и инициативной молодежи Выборга. Здесь каждый сможет реализовать свои идеи и найти единомышленников, а кроме того интересно и весело провести свое время.

В ходе встречи участники поделились своими идеями, мечтами и дальнейшими планами, оказалось, что среди них нашлось немало будущих звёзд спортивного движения в Ленинградской области. Оксана рассказала ребятам о своей истории спорта, достигнутых результатов, раскрыла бесценные секреты профессионального развития.

Волонтёры - это важные люди во время проведения спортивных мероприятий. И никогда, ни при каких условиях не сдавайтесь, боритесь и достигайте своих целей. Оксана Ольшевская, руководитель спортивного проекта А1 Triathlon

Источник: группа ВКонтакте "Подростково - молодежный клуб "Апельсин"

Видео: Piter.TV