Выборгский бездомный художник Борис уехал на реабилитацию в центр недалеко от Приморска

Как удалось выяснить нашей редакции, Борис на данный момент находится в центре реабилитации, его туда уговорила поехать одна из волонтеров проекта (свое имя она попросила не называть).

Бездомный художник уехал на реабилитацию в центр недалеко от Приморска

Читатели Piter.TV выразили обеспокоенность пропажей с улицы Вокзальной города Выборга бездомного художника Бориса и обратились к нам, с просьбой разыскать его.

Как удалось выяснить нашей редакции, Борис на данный момент находится в центре реабилитации, его туда уговорила поехать одна из волонтеров проекта (свое имя она попросила не называть).

"Уже более года я пристально слежу за жизнью Бориса на улице, периодически приношу ему горячий обед. Если он не пьян – то приятный собеседник и талантливый художник, если пьян – то ведет себя не всегда красиво. Буянит он сидя, так как почти не ходит", - рассказала девушка.

По словам волонтеров, беспомощным положением Бориса стали активно пользоваться его "друзья", периодически избивая его и отнимая деньги, вырученные попрошайничеством, и полученные за продажу рисунков.

"Ранее Борис не хотел ехать в центр, так как там надо соблюдать определенные правила и дисциплину, но сейчас согласился, ведь бить его стали практически каждый день", - отметила девушка.

Борис не является гражданином РФ, что существенно усложняет восстановление его потерянных документов, которые необходимы для подачи на российское гражданство. Как только волонтерам удастся их восстановить, Борис сможет получить место в доме инвалидов или престарелых, а также минимальную пенсию.