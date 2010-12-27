Выборгский Фонд "Дикони" может закрыться из-за отсутствия денег для монтажа пожарной сигнализации

Выборгский Фонд "Дикони", который помогаем детям в трудных жизненных ситуациях, может закрыться из-за отсутствия денег для монтажа пожарной сигнализации.
Редакция Питер ТВ давно следит за деятельностью Фонда и с уверенностью может сказать, что его сотрудники не часто обращаются за помощью и практически всегда справляются трудностями своими силами, но собрать за неделю 230 тыс. рублей для монтажа системы они, увы, не в силах.
Как рассказала директор Фонда Виктория Шутова, если за неделю Фонду не удастся собрать необходимую сумму, то он закроется, так как работать без пожарной сигнализации никто не даст.
"Мы увеличили площадь в два раза и закончили ремонт в новых помещениях. Старая пожарная сигнализация не соответствует новым требованиям, она была установлена 10 лет назад. На данный момент не хватает порядка 100 тыс. рублей", - отметила Виктория.
Если у вас есть желание и возможность помочь "Дикони" в решении вопроса – проходите по ссылке (https://fond-dikoni.ru/) на сайт фонда.
Стоит отметить, что сейчас в Фонде проживает 30 детей, которым просто некуда будет пойти. Также на территории Фонда работают комната для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, в которой всегда можно переночевать и просто поговорить по душам и получить помощь и спорт зал для подростков.
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