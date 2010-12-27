Выборгский Фонд "Дикони" может закрыться из-за отсутствия денег для монтажа пожарной сигнализации

Как рассказала директор Фонда Виктория Шутова, если за неделю Фонду не удастся собрать необходимую сумму, то он закроется, так как работать без пожарной сигнализации никто не даст.

Выборгский Фонд "Дикони", который помогаем детям в трудных жизненных ситуациях, может закрыться из-за отсутствия денег для монтажа пожарной сигнализации.

Редакция Питер ТВ давно следит за деятельностью Фонда и с уверенностью может сказать, что его сотрудники не часто обращаются за помощью и практически всегда справляются трудностями своими силами, но собрать за неделю 230 тыс. рублей для монтажа системы они, увы, не в силах.

Как рассказала директор Фонда Виктория Шутова, если за неделю Фонду не удастся собрать необходимую сумму, то он закроется, так как работать без пожарной сигнализации никто не даст.

"Мы увеличили площадь в два раза и закончили ремонт в новых помещениях. Старая пожарная сигнализация не соответствует новым требованиям, она была установлена 10 лет назад. На данный момент не хватает порядка 100 тыс. рублей", - отметила Виктория.

Если у вас есть желание и возможность помочь "Дикони" в решении вопроса – проходите по ссылке (https://fond-dikoni.ru/) на сайт фонда.

Стоит отметить, что сейчас в Фонде проживает 30 детей, которым просто некуда будет пойти. Также на территории Фонда работают комната для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, в которой всегда можно переночевать и просто поговорить по душам и получить помощь и спорт зал для подростков.