Выборгские родители, школьники и общеобразовательные учреждения признаны лучшими в Ленобласти

Среди детей победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2018 года в категории "10-11 класс" стала ученица гимназии № 11 Анастасия Паршутич.

В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное областное родительское собрание. В состав делегации Выборгского района вошли представители Совета родителей, директора школ, а также специалисты комитета образования.

В рамках мероприятия педагоги и родительская общественность обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Образование".

В ходе встречи также состоялась церемония награждения активных участников родительских советов и победителей областных конкурсов. Среди лучших – представители Выборгского района.

Благодарственное письмо председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области вручили Ирине Степановой (Совет родителей Выборгского района).

Победителями областного конкурса школьных кабинетов (лабораторий) профильного обучения признаны выборгские общеобразовательные учреждения:

- в номинации "Кабинет информатики" - СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов (директор учреждения Наталия Данилова);

- в номинации "Кабинет иностранного языка" - гимназия №11 (директор учреждения Наталья Моисеева).

Среди детей победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2018 года в категории "10-11 класс" стала ученица гимназии № 11 Анастасия Паршутич.

Достижения, которые демонстрируют наши дети, являются лучшим подтверждением плодотворной и слаженной работы их наставников – высокопрофессиональных педагогов и заинтересованных родителей, которые в тесном сотрудничестве помогают каждому ребенку стать успешным и получить новый высокий результат. отметила председатель комитета образования администрации МО "Выборгский район" Ольга Карвелис

Творческим подарком для присутствующих стало выступление вокального дуэта выборгских школьников – воспитанников центра эстрадного искусства "Эльфы" Егора Захарченко (СОШ №8) и Романа Штрахова (СОШ № 10).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО