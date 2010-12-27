Выборгские мамы рассказали об оформлении медицинских карт для поступления детей в детсады

Больше всего, конечно же, многих родителей волнует, придется ли снова пересдавать все анализы, когда придет время ребенку, идти в садик. По словам врачей, это зависит непосредственно от внутренних правил дошкольного учреждения.

После полутора-двухлетнего возраста малыша родители все чаще задумываются о вопросе поступления ребенка в детский сад. Кроме наличия места в детском саду, для того, чтобы ребенка взяли в садик, он должен быть здоров и у него должна быть правильно и полностью заполнена специальная карта, утвержденная Приказом Минздрава России. Если места в садах Выборгского района уже распределены, то за оформление медицинских карточек некоторые родители еще даже не брались. Стоит ли поторопиться, попыталась разобраться редакция Piter.TV.

Как рассказала нам одна из мам, чей малыш в сентябре этого года впервые пойдет в садик Выборга, карточку она уже оформила.

Не тянуть с оформлением карты и прохождением необходимых специалистов (стоматолога и психолога), мне посоветовала наш участковый врач. Которая справедливо отметила, что к концу августа будет наплыв детей в поликлинике и просто придется потратить больше времени сидя в тех же очередях. рассказала она

Больше всего, конечно же, многих родителей волнует, придется ли снова пересдавать все анализы, когда придет время ребенку, идти в садик. По словам врачей, это зависит непосредственно от внутренних правил дошкольного учреждения.