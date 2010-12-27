Выборгские любители покорять бездорожье оотправятся на осеннюю покатушку "В поисках приключений

Редакция Piter.TV пообщалась с одним из членов клуба, который рассказал, что такое бездорожье и что любой джип можно заточить под оффроуд.

Уже в эту субботу, 14 сентября, выборгские любители покорять бездорожье отправятся на осеннюю покатушку "В поисках приключений", организованную клубом "Сообщество выборгских джиперов".Редакция Piter.TV пообщалась с одним из членов клуба, который рассказал, что такое бездорожье и что любой джип можно заточить под оффроуд.

По словам молодого человека, ни одна такая прогулка не проходит бесследно, всегда есть, что вспомнить, а может даже лучше и забыть. Ведь никакие погодные условия не могут повлиять на отмену покатушек и тем более соревнований.

"Может быть не так комфортно, как хотелось бы, но для джиперов нет нелетной погоды. К счастью, пока мы не сталкивались с тем, что не смогли вытащить "застрявшего по уши" участника, но это пока", - отметил молодой человек.

Также участник "СВД" рассказал нам, что, чтобы начать покорять бездорожье достаточно купить любой джип. А потом уже, если понравиться, переделывать его. При этом, как подчеркнул молодой человек, при переделке нет пределов, как конструкционогосовершенства, так и финансовых вложений. Если подсели, то всегда будет казаться мало: сначала не те колеса, потом не тянет, потом трансмиссия слабовата и так по кругу.





"На мой взгляд, исходя из наблюдений,самое универсальное авто для оффроудаэто нива, из импортных Suzuki Jimny. Важным фактором при выборе является вес, все остальное тюнится. У каждого вое понятие бездорожья, с начала кажется, что машина и так везде пройдет, но потом понятие меняется, и оказывается, что не везде, и тут понеслась", - отметил он.

Напомним, что "СВД" приглашает всех желающих пощекотать нервишки в эту субботу отправиться к поселку Каменка. Старт участников в 9 утра от гипермаркета "Магнит" на Леншоссе. С собой необходимо взять запас еды и питья, а также сменную одежду и обувь. Не стоит забывать и о запасе бензина, съехать с трассы на нормальную дорогу можно будет трижды, а вот заправиться в лесу точно не получиться.