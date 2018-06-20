Выборгские кадеты стали лучшими в смотре строя и песни на Поклонной горе в Москве

Всего по итогам интеллектуальных и спортивных состязаний у выборгских ребят 9 дипломов за 1 и 2 места.

С 26 по 30 марта в Москве прошел XVI Всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации. Участие в мероприятии также приняли кадеты полиции МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга", сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках сбора 86 команд (более 700 человек) приняли участие в торжественном построении на Соборной площади Кремля, возложении венков к могиле Неизвестного солдата, спортивных соревнованиях.

В смотре строя и песни на Поклонной горе выборгские кадеты заняли 1 место. Всего по итогам интеллектуальных и спортивных состязаний у наших ребят 9 дипломов за 1 и 2 места.

От лица всей редакции Piter.TV поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных достижений!

источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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