Выборгские "Фаворитовцы" стали серебряными призёрами в турне по футболу One Day Junior Cup

Занимается карьерой ребят с 2009 года тренер СШОР "Фаворит" по футболу - Сергей Немов.

В минувшую субботу, 3 ноября, команда СШОР "Фаворит" приняла участие в турне по футболу One Day Junior Cup, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе ВКонтакте" Интерсный Выборг".





Выборгские футболисты приехали на соревнования в составе двух команд. Занимается карьерой ребят с 2009 года тренер СШОР "Фаворит" по футболу - Сергей Немов.

Junior Cup призван помочь гармоничному развитию молодого поколения. Привить детям интерес к здоровому образу жизни и стремление добиваться результатов совместными усилиями. В основе проекта лежит идея дружбы и уважительного отношения. Эти простые и непреложные ценности определяют благополучие общества. "Junior Cup" — это в первую очередь вклад в будущее.

По результатам турнира, спортсмены второго состава показали достойную игру, а лучшим игроком среди них был признан Артём Фёдоров. Ребята из первого состава сумели завоевать второе место турнира, лучшими среди них стали Артём Золотов и Владимир Якушев.



Источник: группа ВКонтакте "Интерсный Выборг"