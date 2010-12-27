Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Выборг
Выборгские "Фаворитовцы" стали серебряными призёрами в турне по футболу One Day Junior Cup
Сегодня, 14:02
0
KaterinaKono13
101

Выборгские "Фаворитовцы" стали серебряными призёрами в турне по футболу One Day Junior Cup

0
 
 

Занимается карьерой ребят с 2009 года тренер СШОР "Фаворит" по футболу - Сергей Немов.

В минувшую субботу, 3 ноября, команда СШОР "Фаворит" приняла участие в турне по футболу One Day Junior Cup, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе ВКонтакте" Интерсный Выборг".



Выборгские футболисты приехали на соревнования в составе двух команд. Занимается карьерой ребят с 2009 года тренер СШОР "Фаворит" по футболу - Сергей Немов.

Junior Cup призван помочь гармоничному развитию молодого поколения. Привить детям интерес к здоровому образу жизни и стремление добиваться результатов совместными усилиями. В основе проекта лежит идея дружбы и уважительного отношения. Эти простые и непреложные ценности определяют благополучие общества. "Junior Cup" — это в первую очередь вклад в будущее.

По результатам турнира, спортсмены второго состава показали достойную игру, а лучшим игроком среди них был признан Артём Фёдоров. Ребята из первого состава сумели завоевать второе место турнира, лучшими среди них стали Артём Золотов и Владимир Якушев.

Источник: группа ВКонтакте "Интерсный Выборг" 

Теги: выборг , выборгский фаворит , новости выборга , новости ленобласти , спорт в выборге , футболисты выборгского фаворита
Категории: Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5