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Выборгские "Фаворитовцы" стали лауреатами областных соревнований по легкой атлетике "Ленинградская осень"
Сегодня, 17:25
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KaterinaKono13
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Выборгские "Фаворитовцы" стали лауреатами областных соревнований по легкой атлетике "Ленинградская осень"

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Участниками мероприятия стали 500 легкоатлетов из десяти районов области.

В минувшую субботу, 10 ноября, в Санкт-Петербурге на Зимнем стадионе прошли ежегодные областные соревнования "Ленинградская осень". Об этом сообщает пресс-служба муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит".

Участниками мероприятия стали 500 легкоатлетов из десяти районов области. Из которых 36 спортсменов - воспитанники Выборгской спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит". 

Среди лауреатов нового проекта Всероссийской федерации легкой атлетики "1000 талантов" отмечены  три метателя молота:  Михаил БуторинВалерий Малышев и Янина ПахнёваАлександра Побойкина стала двукратной победительницей соревнований в беге на 60 м и барьерном беге на 60 м. Золотые медали  завоевали в беге на 600 м   Илья Ефимов и Дмитрий Новожилов. Серебряными призёрами соревнований стали Владислав Волков в беге на 60 м с барьерами, Денис Герасимов в толкании ядра, Дарина Дадонова и Илья Ефимов в беге на 300 м. Серебро взяла Янина Пахнёва в толкании ядра. Бронзовые медали получили в толкании ядра Юлия Воронова и Сергей Горбацкий.

Бессменными наставниками ребят являются тренеры спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Елена и Алексей Волковы.

Источник: пресс-служба муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит"

Теги: выборг , новости выборга , новости ленобласти , фаворит
Категории: Выборг

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