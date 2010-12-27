Выборгские "Фаворитовцы" стали лауреатами областных соревнований по легкой атлетике "Ленинградская осень"

В минувшую субботу, 10 ноября, в Санкт-Петербурге на Зимнем стадионе прошли ежегодные областные соревнования "Ленинградская осень". Об этом сообщает пресс-служба муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит".

Участниками мероприятия стали 500 легкоатлетов из десяти районов области. Из которых 36 спортсменов - воспитанники Выборгской спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

Среди лауреатов нового проекта Всероссийской федерации легкой атлетики "1000 талантов" отмечены три метателя молота: Михаил Буторин, Валерий Малышев и Янина Пахнёва. Александра Побойкина стала двукратной победительницей соревнований в беге на 60 м и барьерном беге на 60 м. Золотые медали завоевали в беге на 600 м Илья Ефимов и Дмитрий Новожилов. Серебряными призёрами соревнований стали Владислав Волков в беге на 60 м с барьерами, Денис Герасимов в толкании ядра, Дарина Дадонова и Илья Ефимов в беге на 300 м. Серебро взяла Янина Пахнёва в толкании ядра. Бронзовые медали получили в толкании ядра Юлия Воронова и Сергей Горбацкий.