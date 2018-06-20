Выборгская таможня перечислила в федеральный бюджет 5,5 миллиардов рублей таможенных платежей

В регионе деятельности Выборгской таможни через таможенную границу ЕАЭС за 3 месяца 2019 года проследовало свыше 1,3 млн физических лиц, более 400 тысяч легковых и 85 тысяч грузовых машин.

В первом квартале 2019 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Выборгской таможни составил свыше 464,2 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%. Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 464 участника ВЭД.

В регионе деятельности Выборгской таможни через таможенную границу ЕАЭС за 3 месяца 2019 года проследовало свыше 1,3 млн физических лиц, более 400 тысяч легковых и 85 тысяч грузовых машин.

Возбуждено 950 дел об административных правонарушениях. Общая сумма взысканных административных штрафов составила более 11 млн рублей.

В январе – марте 2019 года Выборгской таможней перечислено более 5,5 млрд рублей таможенных платежей в федеральный бюджет, в том числе по импорту – свыше 5,456 млрд рублей, по экспорту – более 44,1 млн рублей. Установленное плановое задание выполнено на 102,68 %.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни