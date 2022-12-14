Въезды в Петербурге приведут в порядок перед саммитом

Петербург готовят к саммиту СНГ коммунальщики.

В Санкт-Петербурге в преддверии неформального саммита глав государств СНГ коммунальные службы усилят работы по уборке въездных магистралей, основных видовых точек и маршрутов следования официальных делегаций. Об этом 19 декабря сообщил председатель комитета по благоустройству города Сергей Петриченко.

По словам главы комитета, особое внимание будет уделено территориям, которые формируют первое впечатление о городе у участников саммита. Речь идет о ключевых въездах в Петербург, панорамных зонах и местах с интенсивным движением официального транспорта. Кроме того, коммунальные службы приведут в порядок территории массового посещения горожан и туристов в преддверии предновогодних выходных. Уборка затронет пешеходные зоны, общественные пространства и транспортные узлы.

С учетом прогноза погоды, согласно которому в Петербурге ожидаются пасмурные и ветреные дни, основной объем работ будет сосредоточен на сборе смета с проезжей части и тротуаров, очистке лотковой зоны и опорожнении урн.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко