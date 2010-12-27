Весна не за горами: в субботу в Выборге потеплеет до +6 градусов

В предстоящие выходные температура в Выборгском районе значительно повысится и достигнет +6 градусов.

В Ленинградской области в предстоящие субботу и воскресенье температура достигнет плюсовых отметок, а именно +6 градусов. Об этом сообщают в сетевом издании "47новостей".

Так, в субботу, 16 февраля, прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, местами похолодает до -7. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра усилится до 8-13 м/с.

Атмосферное давление синоптики как пониженное, а на дорогах области будет скользко.

Источник: "47новостей"

Фото: Василиса Лоптева