Весь вторник на территории Ленобласти ожидается теплая погода и мокрый снег

Выборжан также предупредили о снегопадах, состоящих преимущественно из мокрого снега, также на трассах региона ожидается гололедица.

Сегодня, во вторник, 19 марта, на территории Выборгского района, а также всей Ленобласти ожидается повышенная облачность с небольшими прояснениями погоды, несильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Выборжан также предупредили о снегопадах, состоящих преимущественно из мокрого снега, также на трассах региона ожидается гололедица. Автомобилистам и пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными.

Ветер южный и юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -3, днем – от +1 до +6.

Также отметим, для метеозависимых людей: атмосферное давление будет понижено. Поэтому при ухудшении здоровья, необходимо сразу обращаться к лечащему врачу.

Источник: сетевое издание "ЛОТ"

Фото: "Интересный Выборг"