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Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России

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Деятельность украинского батальона на территории РФ запрещена.

Верховный суд России запретил украинский национальный батальон "Азов" в стране. Соответствующее решение инстанция приняла согласно поданному иску генеральной прокуратуры РФ. "Азов" признан террористической организацией.

Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России.

огласил решение судья

Напомним, что в отношении ряда боевиков из "Азова" на территории России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве. Сейчас эти представители могут привлекаться к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации. Для участников  предусматривается от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - лет 15 до 20 лет заключения. Однако закон освобождает от ответственности лиц, которые добровольно прекратили участие в подобной  организации.

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Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: азов, верховный суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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