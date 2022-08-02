Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России

Деятельность украинского батальона на территории РФ запрещена.

Верховный суд России запретил украинский национальный батальон "Азов" в стране. Соответствующее решение инстанция приняла согласно поданному иску генеральной прокуратуры РФ. "Азов" признан террористической организацией.

Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России. огласил решение судья

Напомним, что в отношении ряда боевиков из "Азова" на территории России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве. Сейчас эти представители могут привлекаться к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации. Для участников предусматривается от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - лет 15 до 20 лет заключения. Однако закон освобождает от ответственности лиц, которые добровольно прекратили участие в подобной организации.

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Фото и видео: Telegram / Mash