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Верховный суд РФ провел первое заседание по иску, связанному с Охтинским мысом в Петербурге
Сегодня, 10:56
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OlegLN

Верховный суд РФ провел первое заседание по иску, связанному с Охтинским мысом в Петербурге

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Были отклонены некоторые ходатайства градозашитников.

Верховный суд РФ накануне провел свое первое заседание по иску, относящему к приказу министерства культуры России. Как сообщил "Коммерсантъ", данный приказ определяет границы памятника на Охтинском мысе (Красногвардейский район), предоставляя ему важный статус объекта наследия культуры.

В суд были направлены обращения с одинаковыми требованиями, но с разными смыслами. Так, "Газпром нефть" заинтересована в окончательном решении в отношении границ охраны памятника на мысе. Также поступило обращение от градозащитников. Для них выигрыш судебного дела – это возможность пересмотра пределов охраняемых участков. Но де-факто отмена приказа министерства культуры снимет охранный статус с участка.

Суд на заседании отклонил ходатайства градозащитников о привлечении к процессу ряда экспертов. Вместе с тем дано согласие на привлечение в качестве заинтересованной стороны КГИОП.

Как сообщало ранее Piter.tv, в США завершился процесс по делу Евгения Никулина.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: верховный суд, памятник на охтинском мысе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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