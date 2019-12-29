Вербовщик "Правого сектора"* Пирожок приговорен к четырем годам колонии

Ему запретят пользоваться интернетом на три года.

Вербовщик запрещенной в РФ организации "Правый сектор" Игорь Пирожок приговорен к 4 годам колонии. Такое постановление вынес второй Западный окружной военный суд в Москве. Об этом сообщили в УФСБ РФ по столичному региону.

Пирожка признали виновным за организацию и участие в экстремистской деятельности. В колонии его ограничат в праве использования интернета и администрирования групп на 3 года. Ранее фигурант дела возглавлял отряд "Хорти" ("Борзые"), под ником Роман Чирка. Он помогал группам, которые занимались диверсионно-террористической деятельностью в России и на Донбассе.

Мужчину сдали в январе 2018 года, когда он приехал в Москву. Ему удалось завербовать двух человек, которые и рассказали позже полиции о деятельности Пирожка. Подозреваемого задержали в апреле 2019 года.

Ранее Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов.

* - запрещенная на территории России радикальная украинская организация

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