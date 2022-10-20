Журналист обвинил Минюст США к попытке добиться "послушания" от граждан.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон уверен в том, что власти США захотели уничтожить предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска после его слов об Украине. Об этом журналист рассказал в эфире, комментируя прекращение бесплатного обслуживания системы Starlink, необходимого для нужд киевского режима и ВСУ. По мнению автора программы, Минюст США предпринимает опытку запугать граждан, возбужда уголовные дела и добиваясь послушания.

Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена. Такер Карлсон, ведущий Fox News

Журналист считает, что американские власти боятся того, что у граждан США появится свобода слова и собственное мнение по украинскому кризису.

Ведущий Fox Карлсон предположил, что Байден причастен к подрыву труб "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / Fox News

