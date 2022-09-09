Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР

Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. На торжественной церемонии в ДНР присутствовали глава Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель министра по обороне Тимур Иванов и заместитель руководителя администрации российского лидера Кириенко. Известно, что частица огня в регион была привезена от Вечного огня, находящегося около Московского Кремля. Ранее президент Владимир Путин рассказал о значимости операции по освобождению Донбасса во времена Великой Отечественной войны.
Путин назвал восстановление мемориала "Саур-Могила" предупреждением тем, кто забыл историю.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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