Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР

Владимир Путин принял участие в церемонии, записав видеообращение.

Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. На торжественной церемонии в ДНР присутствовали глава Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель министра по обороне Тимур Иванов и заместитель руководителя администрации российского лидера Кириенко. Известно, что частица огня в регион была привезена от Вечного огня, находящегося около Московского Кремля. Ранее президент Владимир Путин рассказал о значимости операции по освобождению Донбасса во времена Великой Отечественной войны.

Путин назвал восстановление мемориала "Саур-Могила" предупреждением тем, кто забыл историю.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости