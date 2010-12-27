Вечерняя "Ласточка" до СПб задержалась на 45 минут из-за падения человека на рельсы

В результате происшествия никто не погиб.

Вечером 26 августа неловкий пассажир стал причиной серьезной задержки в расписании электропоезда "Ласточка". Инцидент произошел на территории Псковского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Как отмечают очевидцы, пострадавший выжил.

Отметим, что состав должен был направиться в сторону Северной столицы около 19 часов вечера, однако, люди смогли сесть в скорый поезд под номером 224 только к 19.47 часам. Остальные маршруты едут по расписанию.

Фото: Piter.tv