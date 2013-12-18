Ваза XIX века из белого мрамора вернулась в ГМЗ "Царское Село" после реставрации

С момента предыдущей реставрации прошло 36 лет.

Скульптурное произведение XIX века из белого мрамора – ваза на пьедестале – вернулось в ГМЗ "Царское Село" после реставрации. Её установили на своём историческом месте – во Фрейлинском садике Екатерининского парка. Об этом сообщила пресс-служба музея.





С момента предыдущей реставрации прошло 36 лет. Время и погода привели к сильному выветриванию мрамора, загрязнению и трещинам. Над реставрацией вазы в течение двух лет работали 13 специалистов реставрационной мастерской "Наследие"

Специалисты работали отдельно с каждой частью – чашей, ножкой и пьедесталом.

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Фото: Царское Село