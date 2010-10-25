Василеостровский комбинат соцпитания показал работу изнутри

Генеральный директор предприятия провел экскурсию по производству.

Во вторник, 13 апреля, генеральный директор Комбината социального питания Василеостровского района Леонид Мишуров провел журналистов по производству и ответил на интересующие вопросы.

Отмечается, что благодаря поддержке Смольного, комбинат сохранил рабочие места и модернизировал производство. По словам Мишурова, с приходом действующего губернатора ситуация на предприятии изменилась: комбинаты перестали банкротить и приватизировать.

Директор показал, как устроена работа производства питания для детских образовательных учреждений, условия труда персонала, системы хранения и обработки продуктов. Мишуров отметил, что проверка контрольных госорганов участилась, так, например, Роспотребнадзор проверил комбинат Красносельского района, а сегодня – сотрудники УБЭП.

Подробнее Piter.TV писал в статье "Бизнес вне социальной направленности".

Фото: Piter.TV