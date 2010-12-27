Вандалы разбирают на части форт в Кронштадте: порваны крепления и исчезли пушки

Помимо этого, разбирают на части паровой кран 1868 года.

Неизвестные начали растаскивать по частям северный форт №6 в Кронштадте. Об этом в соцсетях сообщил петербургский активист Ларион Толчий.

По его словам, вандалы оторвали ограду центрального входа, а также порвали крепления старинных пушек.

Помимо этого, неизвестные начали разбирать на металл паровой кран 1868 года. Судя по характеру повреждений, злоумышленники даже не думают сохранять элементы конструкции.

Общественник предполагает, что вандалы использовали спецтехнику, возможно даже судно.

Отметим, что форт является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и памятником федерального значения.

Справка: Объект был построен во времена Крымской войны фортификатором Эдуардом Тотлебеном, затем его перестроили. В советские годы форт модернизировали. С 1960-х годов он принадлежал НИИ "Гидроприбор" и его охраняли от мародеров.

Фото: ВКонтакте/Ларион Топчий