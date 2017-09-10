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Валерий Леонтьев не выступит на "Новой волне" из-за серьезной болезни
Сегодня, 21:50
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IRINA_CHALKINA
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Валерий Леонтьев не выступит на "Новой волне" из-за серьезной болезни

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Врачи диагностировали артисту пневмонию и категорически запретили выходить на сцену.

В пятницу, 7 сентября, Валерий Леонтьев заявил, что не выйдет на сцену концерта "Новоя волна". Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах 

написал певец

Как оказалось, врачи диагностировали Валерию  Леонтьеву пневмонию и категорически запретили  выходить на сцену.

Также певец написал, что расчитывает выздороветь до конца конкурса, 9 сентября. Подписчики пожелали кумиру крепкого здоровья в комментариях.

Фото: Валерий Леонтьев/ВК

 

Теги: валерий леонтьев , новая волна
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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