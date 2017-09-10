Валерий Леонтьев не выступит на "Новой волне" из-за серьезной болезни

В пятницу, 7 сентября, Валерий Леонтьев заявил, что не выйдет на сцену концерта "Новоя волна". Об этом певец сообщил в своем Instagram.
Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах
написал певец
Как оказалось, врачи диагностировали Валерию Леонтьеву пневмонию и категорически запретили выходить на сцену.
Также певец написал, что расчитывает выздороветь до конца конкурса, 9 сентября. Подписчики пожелали кумиру крепкого здоровья в комментариях.
Фото: Валерий Леонтьев/ВК