Валерий Леонтьев не выступит на "Новой волне" из-за серьезной болезни

Врачи диагностировали артисту пневмонию и категорически запретили выходить на сцену.

В пятницу, 7 сентября, Валерий Леонтьев заявил, что не выйдет на сцену концерта "Новоя волна". Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах написал певец

Как оказалось, врачи диагностировали Валерию Леонтьеву пневмонию и категорически запретили выходить на сцену.

Также певец написал, что расчитывает выздороветь до конца конкурса, 9 сентября. Подписчики пожелали кумиру крепкого здоровья в комментариях.

Фото: Валерий Леонтьев/ВК