Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название "Аврора"

При выборе названия учитывали, как оно воспринимается на слух и возможность его транскрипции в латиницу.

Директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил ТАСС рабочее название вакцины от коронавируса, которую разрабатывают петербургским НИИ. Пока что препарат называют "Авророй".

По словам Трухина, вопрос согласовывают создатели и разработчики продукта. При выборе учитывали два фактора: восприятие названия на слух и возможность его транскрипции в латиницу.

Специалисты планируют получить данные об эффективности и безопасности препарата к концу года. После этого можно будет начать массовое производство. Вакцина будет использоваться в виде инъекций и, предполагается, защитит организм при любой мутации вируса.

Напомним, в России зарегистрированы 4 отечественные вакцины: "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак"

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 27 тыс. человек.

Фото: Piter.tv