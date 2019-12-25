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Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название "Аврора"
Сегодня, 10:52
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Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название "Аврора"

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При выборе названия учитывали, как оно воспринимается на слух и возможность его транскрипции в латиницу.

Директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил ТАСС рабочее название вакцины от коронавируса, которую разрабатывают петербургским НИИ. Пока что препарат называют "Авророй".

По словам Трухина, вопрос согласовывают создатели и разработчики продукта. При выборе учитывали два фактора: восприятие названия на слух и возможность его транскрипции в латиницу. 

Специалисты планируют получить данные об эффективности и безопасности препарата к концу года. После этого можно будет начать массовое производство. Вакцина будет использоваться в виде инъекций и, предполагается, защитит организм при любой мутации вируса.

Напомним, в России зарегистрированы 4 отечественные вакцины: "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак"

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 27 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина аврора, коронавирус, фмба
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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