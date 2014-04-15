Минздрав: вакцина "Спутник V" не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье

В исследовании принимают участие 400 человек.

Вакцина против коронавируса ."Спутник V" не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. К такому выводу пришли специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России в результате исследования.

В исследовании принимают участие 200 женщин и 200 мужчин фертильного возраста. Данные получены на основе лабораторных и инструментальных обследований. Специалисты не обнаружили негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин старше 37 лет, и на сперматогенез у мужчин.

Предварительные результаты были опубликованы в июльском номере журнала "Акушерство и гинекология". Это первое подобное исследование в России.

Фото: Piter.TV