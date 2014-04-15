Минздрав: вакцина "Спутник V" не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье

Вакцина против коронавируса ."Спутник V" не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. К такому выводу пришли специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России в результате исследования.
В исследовании принимают участие 200 женщин и 200 мужчин фертильного возраста. Данные получены на основе лабораторных и инструментальных обследований. Специалисты не обнаружили негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин старше 37 лет, и на сперматогенез у мужчин.
Предварительные результаты были опубликованы в июльском номере журнала "Акушерство и гинекология". Это первое подобное исследование в России.
Фото: Piter.TV
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