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Вайкуле обвинила Россию в "приватизации Дня Победы"

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Иностранная певица негативно оценила роль России как "победительницы" в ВОВ.

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз сделала политическое заявление в эфире местным журналистам. Иностранная звезда шоу-бизнеса на этот раз сочла, что Россия якобы приватизировала себе такой праздник, как День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). Исполнительница задала вопрос ведущему шоу о том, не стыдно ли стране за эти действия.

И если бы что-то плохое, но нет, все только хорошее им принадлежит. Ценность пропала. Как можно?! Весь Советский Союз пострадал во время войны 41-го. Нет, теперь одна Россия, танки на Красной площади, "мы победители".  А где остальные? 

Лайма Вайкуле, певица

Валерий Сюткин заменил Киев в своей песне "Московский бит".

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: 9 мая, вов, день победы, лайма вайкуле
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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