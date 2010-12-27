В зоне риска: выборгские автомобилисты страдают от падающих с крыш сосулек

Мы поговорили с выборгским юристом Кириллом Башуровым, который рассказал, как правильно действовать автовладельцу, если сосулька повредила транспортное средство.

Выборгские автомобилисты продолжают страдать от тающих сосулек, которые падают с крыш на припаркованные транспортные средства. Несмотря на первые дни весны погода в Ленобласти продолжает "радовать" сильными морозами, затяжными метелями и образованием тех самых сосулек на кровлях городских зданий, а, по уверениям синоптиков, оттепель не за горами, так что проблема падения ледяных глыб с крыш до сих актуальна.

Мы поговорили с выборгским юристом Кириллом Башуровым, который рассказал, как правильно действовать автовладельцу, если сосулька повредила транспортное средство.

По словам эксперта, во-первых, не нужно ставить авто под запрещающие знаки, в тех местах, где парковка не предусмотрена и там, где очевидно идет очистка дома от сосулек. В обратном случае суд расценит ваши действия как грубую неосторожность, иными словами - машину ставьте там, где разрешена парковка.

Если же несчастье случилось, то необходимо вызвать полицию, а не ГИБДД, так как инцидент не является аварией. Пока ждёте правоохранителей, то самостоятельно зафиксируйте с помощью смартфона обстановку и авто.

Советую делать именно фото, так как в последующем их можно представить в суд в виде фототаблицы. Видео в этом плане не очень удобно. Сделайте фото машины относительно дома, чтобы был виден адрес; чтобы было видно повреждения; чтобы было видно, что машина стоит по правилам. Кирилл Башуров, выборгский юрист

Далее необходимо найти свидетелей, записать их контакты (ФИО и номера телефонов). Если есть возможность, то до приезда сотрудников попытайтесь установить обслуживающую организацию дома, с которого упала льдина.

Это нужно для того, чтобы по возможности привлечь их представителя к осмотру места происшествия и авто, вместе с полицией. Кирилл Башуров, выборгский юрист

После этого полиция обязана выдать вам соответствующие документы, с которыми вам необходимо обратиться к оценщику, для определения стоимости восстановительного ремонта авто. Юрист советует к этой процедуре привлекать виновника, а не заниматься этим вопросом самим. Получив заключение оценщика, необходимо составить мотивированное предложение (претензию) и вместе с отчётом отправить его виновнику с предложением возместить ущерб.