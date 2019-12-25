В жилом доме на улице Веры Слуцкой загорелась квартира из-за упавшей свечи

Обошлось без пострадавших.

Спасатели боролись с огнем в доме №34 на улице Веры Слуцкой. По информации источника Piter.TV, возгорание произошло из-за упавшей свечи.

Сообщение о пожаре поступило около 11:30 30-го декабря. По предварительным данным, в однокомнатной квартире с иконы упала свеча. Она висела на стене. Возгорание оказалось незначительным, пламя охватило менее 1 кв. метра. Хозяйка в этот момент находилась в квартире, она не пострадала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью в Пушкине сгорел амбар с сеном.

Фото: pixabay.com