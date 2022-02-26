Никто не пострадал, здание повреждено.

В жилой дом в Киеве попал снаряд. Инцидент зафиксирован утром 26 февраля. О нем сообщили представители ГСЧС Украины на аккаунте на Facebook, а также мэр столицы Виталий Кличко. Ракета долетела до здания, расположенного по проспекту Лобачевского, 6А. Поврежден 17 и 18 этаж многоэтажного дома. К месту инцидента направлены экстренные ведомства. Известно, что погибших и пострадавших нет.

Киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие.

Фото и видео: BBC News, Telegram / Раньше Всех. Ну почти