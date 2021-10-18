В здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа откроется концертный зал "Мюзик-холла" в Петербурге

Планируется обустроить административные помещения, а центральный зал приспособить для проведения концертов классической музыки.

Стало известно в понедельник, 21 февраля, что в Петербурге в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа откроется концертный зал "Мюзик-холла".

Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России, планируется обустроить административные помещения, а центральный зал приспособить для проведения концертов классической музыки. Известно, что здание имеет площадь 2 366 квадратных метров. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения.

Рабочие усилят грунт основания фундаментов, произведут гидроизоляцию стен, полов и подвальных помещений, отремонтируют кирпичную кладку стен и сводов над подвалом и первым этажом, а также отремонтируют крышу.

Кроме этого, чтобы защитить здание от прогрессирующего обрушения установят пояс из швеллера для защиты. Финансирование поступит из федерального бюджета.

Напомним, что в 2017 году здание передали петербургскому театру "Мюзик-холл".

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Фото: Википедия