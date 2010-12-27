На улице Ивана Черных найден мертвец без ступни и нижнего белья

В Кировском районе при странных обстоятельствах обнаружено тело бездомного.

В Кировском районе обнаружен труп рыжеволосого мужчины без одной ступни. Погибшего нашли на территории заброшенного здания в куртке, без штанов и нижнего белья. Предположительно, петербуржцу было 40-45 лет.

Инцидент произошел в половину седьмого вечера 13 декабря по улице Ивана Черных, 27. Мертвеца заметили сотрудники жилищной конторы, которые проводили внеплановую проверку расселенного жилья. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. В полиции считают, что человек не имел постоянного места жительства.

В настоящее время делом занимаются следователи. Труп направлен в морг на судмедэкспертизу. Личность погибшего не установлена.