В ящик "Новогодней почты" на Дворцовой положили более трех тысяч открыток за три дня

Накануне открытку отправил народный артист РФ, общественный деятель Николай Буров.

Петербуржцы продолжают отправлять праздничные открытки через почтовый ящик "Новогодней почты" на Дворцовой площади. За три жители и гости города отправили уже более трех тысяч открыток. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Накануне открытку отправил народный артист РФ, общественный деятель Николай Буров. Еще одним участником проекта накануне стал иллюзионист Александр Муратаев.

Также свои послания с Дворцовой площади отправили Анастасия Мельникова и Фабио Мастранджело.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"