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В воскресенье в Казанский собор доставят ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского
Сегодня, 16:38
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В воскресенье в Казанский собор доставят ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

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Жители смогут прикоснуться к мощам.

В воскресенье, 25 сентября, в Казанский собор привезут  ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщили в  пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Святыню доставят из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Доступ к ней будет открыт  25 и 26, 28 сентября сентября до 23:00. 27 сентября можно будет прикоснуться к мощам с 6:30 до 23:00. В среду, 28 сентября, в 14:00 состоится отбытие святыни.

Отметим, что духовенство Санкт-Петербургской епархии будет совершать молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому в течение всех дней пребывания святыни в Казанском соборе.

Ранее на Piter.tv: в Telegram появился чат-бот о деталях частичной мобилизации в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: казанский собор, частица мощей сергия радонежского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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