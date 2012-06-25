В воскресенье в Казанский собор доставят ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

Жители смогут прикоснуться к мощам.

В воскресенье, 25 сентября, в Казанский собор привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Святыню доставят из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Доступ к ней будет открыт 25 и 26, 28 сентября сентября до 23:00. 27 сентября можно будет прикоснуться к мощам с 6:30 до 23:00. В среду, 28 сентября, в 14:00 состоится отбытие святыни.

Отметим, что духовенство Санкт-Петербургской епархии будет совершать молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому в течение всех дней пребывания святыни в Казанском соборе.

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Фото: Piter.tv