В воскресенье утром в центре Петербурга не видно уборочной техники

Уборочная техника располагается по городу в разных удаленных районах.

Примерно с 07:00 утра 6 марта в Петербурге приступили к уборке города. Однако в центре Петербурга техники было не так, чтобы много.

Как сообщает Gazeta SPb, утром было пусто у метро "Сенная площадь", "Технологический институт". Согласно информации на сайте комитета по благоустройству Петербурга, на набережной реки Мойки стояли самосвалы и МСК. Речь идет об участке от Большого конюшенного моста.

Мусоровозы работали недалеко от моста Александра Невского. Отмечается, что техника располагалась в различных удаленных районах города.

Ранее мы сообщали, что в Кировском районе Петербурга к августу отремонтируют трамвайные пути.

Фото: Piter.TV