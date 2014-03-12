В воскресенье на Дворцовой площади для детей и взрослых организуют творческий пленэр

Кистями будут творить 100 художников. Еще 100 детей получат цветные мелки и будут рисовать Ангелов.

Завтра, 11 сентября, на Дворцовой площади состоится творческий пленэр на тему "Лабиринт Мира - как сохранение культурного наследия народов России" и перформанс "Ангелы и Божьи коровки". Встречу проведут в период с 12:00 до 18:00. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Кистями будут творить 100 художников. Еще 100 детей получат цветные мелки и будут рисовать Ангелов и национальные костюмы.

Кроме того, здесь запланирован необычный перформанс "Ангелы и Божьи коровки". Жители увидят огромных улиток и ангелов, которые будут сопровождать Божьих коровок.

Мероприятие проходит в рамках уникального для Санкт-Петербурга события – Международный фестиваль искусств "МАСТЕР КЛАСС".

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Фото: Телеграм / Пиотровский онлайн