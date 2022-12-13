В троллейбусе петербуржцы подрались за свободное место. Их госпитализировали

59-летний пенсионер и 21-лентий молодой человек не поделили сидение в транспорте.

На Ленинском проспекте в троллейбусе подрались два петербуржца. Мужчины не поделили свободное место. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Накануне 59-летний пенсионер и 21-лентий молодой человек не поделили сидение в транспорте. В результате драки мужчин госпитализировали.

Ранее в прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили почти 290 млрд. По словам губернатора города, деньги направляют на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, метро.

Фото: Piter.tv

