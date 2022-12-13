В троллейбусе петербуржцы подрались за свободное место. Их госпитализировали

На Ленинском проспекте в троллейбусе подрались два петербуржца. Мужчины не поделили свободное место. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.
Накануне 59-летний пенсионер и 21-лентий молодой человек не поделили сидение в транспорте. В результате драки мужчин госпитализировали.
Ранее в прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили почти 290 млрд. По словам губернатора города, деньги направляют на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, метро.
Фото: Piter.tv
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