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В торговом центре ограбили актрису театра "На Литейном"
Сегодня, 9:34
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Alena_Zinovieva

В торговом центре ограбили актрису театра "На Литейном"

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У женщины похитили iPhone.

В понедельник, 1 апреля, в полицию Петербурга обратилась 30-летняя женщина, актриса театра "На Литейном", и сообщила об исчезновении дорогого телефона. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая заметила пропажу серебристого iPhone в торговом центре на Балканской площади. Аппарат был не застрахован. Сумма причиненного ущерба составила 45 тысяч рублей.

Стражи порядка начали расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что неизвестный с осколком стекла ограбил двух женщин в Мурино.

Фото: Piter.TV

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Теги: карманник, кража телефона, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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