В торговом центре ограбили актрису театра "На Литейном"

У женщины похитили iPhone.

В понедельник, 1 апреля, в полицию Петербурга обратилась 30-летняя женщина, актриса театра "На Литейном", и сообщила об исчезновении дорогого телефона. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая заметила пропажу серебристого iPhone в торговом центре на Балканской площади. Аппарат был не застрахован. Сумма причиненного ущерба составила 45 тысяч рублей.

Стражи порядка начали расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что неизвестный с осколком стекла ограбил двух женщин в Мурино.

Фото: Piter.TV