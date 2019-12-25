  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В тоннеле петербургской дамбы снова ограничат движение
Сегодня, 10:41
87
IRINA_CHALKINA

В тоннеле петербургской дамбы снова ограничат движение

0 0

С 12 по 16 октября движение будет ограничено на внешнем кольце.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Петербурге в автодорожном тоннеле дамбы снова ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений города.

Так, с 12 по 16 октября в тоннеле ограничат движение на внешнем кольце. А с 19 по 23 число водители не смогут проехать по внутреннему кольцу. На участках будут проводить ремонт. Отмечается, что движение будут останавливать полностью на 7-10 минут. 

Водителей просят соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост.

Фото:pixabay

Теги: дамба спб, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии