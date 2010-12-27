  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В тепличном комплексе "Новая Голландия" зафиксировали абсолютный рекорд продуктивности тепличных роз в России
Сегодня, 16:48
82
KaterinaKono13

В тепличном комплексе "Новая Голландия" зафиксировали абсолютный рекорд продуктивности тепличных роз в России

0 0

Достижение подтверждено базирующейся в Ленинградской области Ассоциацией цветоводов России, в которую входят 11 тепличных  комплексов. 

Накануне профессионального праздника учителей, в тепличном комплексе "Новая Голландия" зафиксирован абсолютный рекорд продуктивности тепличных роз в России — 450 цветов с 1 кв м.

Достижение подтверждено базирующейся в Ленинградской области Ассоциацией цветоводов России, в которую входят 11 тепличных  комплексов. 

Рекорд продуктивности показал сорт, выведенный цветоводами нашей области, — "Валентина ленинградская". 

Общая продуктивность тепличного комплекса "Новая Голландия" —  300 роз с квадратного метра, что тоже является лучшим показателем в России.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии