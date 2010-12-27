В тепличном комплексе "Новая Голландия" зафиксировали абсолютный рекорд продуктивности тепличных роз в России

Достижение подтверждено базирующейся в Ленинградской области Ассоциацией цветоводов России, в которую входят 11 тепличных комплексов.

Накануне профессионального праздника учителей, в тепличном комплексе "Новая Голландия" зафиксирован абсолютный рекорд продуктивности тепличных роз в России — 450 цветов с 1 кв м.

Достижение подтверждено базирующейся в Ленинградской области Ассоциацией цветоводов России, в которую входят 11 тепличных комплексов.

Рекорд продуктивности показал сорт, выведенный цветоводами нашей области, — "Валентина ленинградская".

Общая продуктивность тепличного комплекса "Новая Голландия" — 300 роз с квадратного метра, что тоже является лучшим показателем в России.

Источник: пресс-служба ЛО