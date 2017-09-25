В театре молний "Теслаториум" артисты каждый раз выходя на сцену - рискуют жизнью

Театр молний "Теслаториум" представил широкой аудитории премьеру спектакля "Повелитель гроз". О том, как создавалась постановка и как опасно работать с молниями рассказала PiterTV режиссер театра.

Театр молний "Теслаториум" - необычный театр. "Театр без границ" - так говорят артисты, работающие в нем. Эффектам, использующимся здесь могут позавидовать не только режиссеры многих театральных площадок, но даже создатели голливудских фильмов. Дело в том, что у театра есть своя научно-техническая база и разработанные инженерами экспонаты, которые позволяют создавать совершенно ошеломляющие перфомансы и постановки. Театр работает уже два года. За это время было представлено уже 10 спектавлей, от коротких до длинных 2-х часовых.

"Театр молний "Теслаториум" - это такое место, в котором в научно-развлекательной, образовательной форме мы рассказываем об электро-магнитных явлениях, об феноменальных законах физики. Мы здесь в такой интересной форме проводим для детей и взрослых интерактивную экскурсию, но помимо этого у нас здесь еще и полноценные спектакли. Человек приходит узнать как работает катушка Тесла или как работает гроза, а попадает в мир театрально-сценического искусства!", - рассказала режиссер театра Алиса Хакимова

17 сентября театр представил совершенно новое шоу. Бушующие стихии, древние японские сказания, яркие персонажи создают удивительный мир энергии и электричества. Герои переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и предательство, страсть и долг, огонь и молнии. Невероятная история воина под напряжением 2 миллиона вольт, разворачивающаяся перед глазами зрителей, по-настоящему увлекает и захватывает.

Режиссер театра добавила - "Спектакль "Повелитель гроз" - это наш придуманный фантазийный сюжет, спектакль про двух войнов и древний артефакт, который хранится в храме молний и два клана борятся между собой, чтобы заполучить этот артефакт. Естественно, на пути одного из войнов встречается любовь и все разворачивается иначе. В постановке очень важный акцент был поставлен на эффекты. Мы решили сделать достаточно такой, впечатляющий спектакль и при этом вся душевная его сторона также вдохновляет и присутствует."

"Действительно, ты ощущаешь себя не только первопроходцем, но и все, что ты придумываешь, все это возможно воплотить! Такое впечатление, что нет границ! Если за дело берутся наука и искусство и они объединяются, то действительно можно достичь настоящей феерии!" - поделился впечатлениями Артемий Платонов, сценарист и артист театра молний

Также, в театре представлен спектакль "Тесла. Ожившие иллюзии" про известного ученого Николу Тесла, с использованием его изобретений. В планах сделать постановку про древние цивилизации и даже по мотивам звездных войн.

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

Видео и фото - PiterTV, Даниил Белостоцкий