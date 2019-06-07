В суде заслушали аудиозапись разговора Иванютенко об устройстве СВУ и деталях покушения на Пригожина

По версии обвинения, Иванютенко готовил покушение на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Убийство активист планировал осуществить с использованием самодельного взрывного устройства, подорвав автомобиль предпринимателя.
Основания для обвинения Иванютенко по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") появились у правоохранительных органов после получения кадров с камер наблюдения в магазине "Пятерочка", где подсудимый в феврале 2019 года оставил в ячейке хранения элементы взрывного устройства и взрывчатые вещества. Их он собирался передать засекреченному свидетелю, фигурирующему в деле под фамилией Иванов. В декабре 2018 года именно ему Иванютенко сообщил, что хочет организовать покушение, однако для этого необходимо изготовить бомбу.
На заседании была заслушана аудиозапись разговора Иванютенко и Иванова о необходимом для подрыва автомобиля типе взрывного устройства, его мощности, сроках и стоимости его изготовления. Сам Иванютенко в ходе слушания подтвердил достоверность аудиозаписи.
Так, Иванов и Иванютенко пришли к выводу, что 400 граммов взрывчатого вещества будет достаточно для того, чтобы в необходимой степени повредить транспортное средство из прочных материалов. Для осуществления взрыва необходимо остановить выбор на дистанционном устройстве, а чтобы доставить его к автомобилю, нужно создать затор на дороге.
"Ну все, определились? Надо тебя завтра забрать. Инструкции твои передам. Сказал, сделает за неделю. А так, у нас есть две. Расценки разумные. Можно платить частями. Устройство будет у тебя. Можно даже маркером подписать: "Бомба для Пригожина, 1 штука", - прозвучало на записи.
Элементы взрывного устройства Иванютенко оставил в магазине 18 февраля 2019 года, а 21 февраля был задержан и арестован.
Фото: Pixabay
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