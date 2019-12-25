В Канберре вводятся строгие ограничения на неделю.

В столице Австралии впервые с июля 2020 года объявили карантин из-за коронавируса. Об этом на онлайн пресс-конференции журналистам сообщил глава регионального правительства Эндрю Барр. По данным чиновника, Канберра будет закрыта на неделю с 17 часов вечера 12 августа по местному времени ( с 10:00 по московскому времени) из-за выявления в городе первого за 13 месяцев случая инфицирования COVID-19.

Решение принято после подтверждения диагноза человека с COVID-19 в регионе. Следы вируса были выявлены в пробах из сточных вод Австралийской столичной территории. Это самый серьезный риск для здоровья населения Эндрю Барр, глава правительства региона

Жители региона и Канберри смогут покидать дом для похода на работу или учебу, если выполнять трудовые обязанности невозможно в домашних условиях. Также выйти на улицу можно для посещения врача, вакцинации, выполнения спортивных упражнений на воздухе, покупки товаров первой необходимости. Розничные магазины будут закрыты. Общепит будет работать на вынос или доставку. Школьники переходят на домашнее обучение, кроме выпускников.

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