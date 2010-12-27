Также в компании отметили, что сейчас в России открыто более 800 ресторанов KFC, в планах компании – увеличить их число до 1000 к 2020 г.

В соцсетях появилась информация об открытии в городе Выборге ресторана быстрого питания KFC, редакция Piter.TV связалась с пресс-службой ресторана, чтобы узнать подробности об открытии.

На днях в группе Интересный Выборг появился пост об открытии уже осенью на территории городского автовокзала ресторана быстрого питания одной всемирно известной сети. К сожалению, в пресс-службе ресторана отделались от любопытных журналистов, желающих хотя бы получить подтверждение данной информации, отпиской.

"Ленинградская область – важный перспективный регион для развития бренда KFC, мы будем информировать об открытиях по мере реализации проектов", - рассказали в пресс-службе KFC.

Также в компании отметили, что сейчас в России открыто более 800 ресторанов KFC, в планах компании – увеличить их число до 1000 к 2020 г.