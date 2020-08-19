В случае второй волны коронавируса в Петербурге смогут оперативно развернуть более 7 тысяч коек

На пике эпидемии были развернуты 9,1 тыс. коек.

Петербург готов к любому развитию эпидемической ситуации, заявил вице-губернатор Олег Эргашев в интервью "Петербургскому дневнику".

Около тысячи коек в случае необходимости подготовят во временном госпитале в "Ленэкспо", 600 коек на территории пансионата "Заря". По словам представителя Смольного, в течение 72 часов можно будет перепрофилировать более 7,8 тыс. коек в городских стационарах.

В случае ухудшения ситуации на помощь придут койки других медицинских организаций, в том числе федеральных. Также город работает над созданием новых стационаров.



На пике эпидемии коронавируса петербуржцев принимали 23 стационара, 21 из них были перепрофилированы.

Ранее стало известно, что Детская больница имени Филатова возобновляет прием пациентов по четырем профилям.

Фото: Piter.TV